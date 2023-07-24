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Иван Ургант может появиться на популярном телешоу в качестве гостя

Телеведущий Иван Ургант намекнул на съемки в «Шоу Воли»

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urgantcom/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий и юморист Иван Ургант выложил снимок на фоне таблички с логотипом «Шоу Воли». Фотографию публикует kp.ru.

«Нашел!» — иронично подписал снимок Ургант.

Предположительно, таким образом телеведущий намекнул на участие в популярном телешоу, которое многие считают конкурентом приостановленной программы «Вечерний Ургант».

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине. В новой передаче «Шоу Воли» комик Павел Воля каждое воскресенье вместе с приглашенными гостями подводит итоги уходящей недели в юмористической манере.

Тем не менее в конце апреля 2023 года Иван Ургант принял участие в торжественном мероприятии по случаю 11-летия своей передачи. Видео с телеведущим опубликовала его коллега по передаче Алла Михеева на своей странице в одной из социальных сетей. На кадрах можно увидеть Урганта в зеленой клетчатой рубашке и красной кепке. Вернется ли шоу в эфир Первого канала, Михеева не уточнила.

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