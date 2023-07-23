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Гарри Стайлса заподозрили в романе с актрисой Тейлор Расселл

The Sun: певец Гарри Стайлс проводит много времени с актрисой Тейлор Расселл

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Global Look Press

Певец Гарри Стайлс и актриса Тейлор Расселл («Сумасшедшая любовь») подогревают слухи о своем романе. Источники The Sun утверждают, что за последнее время пара заметно сблизилась.

«Гарри и Тейлор проводят много времени вместе. Она его большая поклонница»; «Гарри нравится, что Тейлор стала амбассадором марки Loewe и собирается выйти на сцену в Лондоне на следующей неделе», — приводит слова источников издание.

Пару уже замечали вместе. Недавно они были на экскурсии в Вене — их видели около Чумной колонны на центральной улице столицы Австрии.

19 июля фанаты также засняли, как похожая на Расселл женщина шла вместе со Стайлсом в аэропорту Барселоны, куда певец прилетел на концерт. Под конец вечера пара уединилась в частном клубе Soho House Barcelona.

В мае ходили слухи, что Стайлс встречается с моделью Victoria's Secret Кэндис Свейнпол. Об их романе сообщили несколько инсайдеров, однако и певец, и супермодель, и их представители не стали давать комментарии по этому поводу.

В ноябре 2022 года Гарри Стайлс расстался с актрисой Оливией Уайлд после двух лет отношений. В марте этого года папарацци засняли певца за поцелуями с моделью Эмили Ратаковски.

Ранее актриса Кристина Асмус рассказала, что стала жертвой домашнего насилия.

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