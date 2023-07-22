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Роджер Уотерс анонсировал ремейк альбома Pink Floyd после скандала с нацистской символикой

Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс перезапишет альбом группы «The Dark Side of the Moon»

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Radu Sigheti/Reuters

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил о своем намерении сольно перезаписать культовый альбом группы под названием «The Dark Side of the Moon», сообщает Variety.

Таким образом Роджерс хочет отметить 50-летний юбилей знаменитого релиза. В новой версии пластинка будет называться «The Dark Side of the Moon Redux». Ее выпуск назначен на 6 октября 2023 года.

Первый сингл с альбома «Money» — ремейк на песню 1973 года, ставшую самым большим хитом рокеров. В отсутствии на записи вокалиста Pink Floyd Дэвида Гилмора, Уотерс сам исполнил композицию разговорным шепотом.

В конце мая 2023 года Роджер Уотерс оказался в центре внимания. В Германии началось расследование из-за костюма музыканта, напоминающего нацистскую форму. Сооснователь Pink Floyd Уотерс отверг обвинения в восхвалении нацизма и разжигании ненависти.

Ранее выпускник «Фабрики звезд» Руслан Курик обиделся, что его не пригласили на юбилейный концерт шоу.

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