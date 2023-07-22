Жена автора «Рюмки водки на столе» покончила с собой

Жена исполнителя Жеки (Евгения Григорьева) Елизавета Крапивина покончила с собой. Ей было 37 лет, сообщает РЕН ТВ.

«Елизавета скончалась до приезда скорой», — сообщил информированный источник РЕН ТВ. Тело женщины нашли на Бакунинской улице.

Крапивина была концертным директором Жеки. На момент смерти женщина провела в браке с певцом около двух лет, они узаконили продлившиеся около 13 лет отношения в 2021 году. У пары остался 11-летний ребенок. До этого певец уже вступал в брак, от первой жены у него есть двое детей.

56-летний Григорьев известен как автор композиций в жанре шансон. Популярность ему принесла песня «Рюмка водки на столе». Она была написана в 1995 году и затем перешла в репертуар певца Григория Лепса.

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