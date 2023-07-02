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Актер Рассел Кроу поделился информацией насчет второй части «Гладиатора»

Рассел Кроу потребовал платить ему за вопросы о второй части «Гладиатора»

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Evan Agostini/Invision/AP

Актер Рассел Кроу потребовал платить ему за вопросы о второй части «Гладиатора» — фильма Ридли Скотта, который планируется снять к 2024 году, сообщает издание Variety.

По словам актера, который сыграл главную роль легата Максимуса в первом фильме 2000 года, он возмущен тем, что ему постоянно задают вопросы о второй части, несмотря на то, что его герой умер в конце фильма и самого Кроу нет в съемочной группе.

«Я ничего не знаю об актерском составе, я ничего не знаю о сюжете. Я мертв! Но я знаю, что если Ридли решил сделать вторую часть истории более 20 лет спустя, у него должны были быть очень веские причины. Я не могу назвать этот фильм чем-то иным, кроме захватывающего», — поделился Кроу.

Актер добавил, что испытывает толику зависти, скучая по временам съемки первого фильма.

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