Чулпан Хаматова поддержала снос памятника советским воинам-освободителям в Риге

Актриса Чулпан Хаматова высказалась в поддержку демонтажа памятника советским воинам-освободителям в Риге. В русскоязычном интервью латвийскому радиоканалу она заявила, что снесенный в августе 2022 года монумент якобы был присвоен российскими властями.

«Памятник оккупировали российские власти. Присвоили его, как присвоили «Бессмертный полк», сделав его из независимого проекта официальным. Присвоили победу, забыли про горе и трагедию», — сказала Хаматова.

Прокомментировать снос памятника Александру Пушкину в Риге актриса не смогла. Она призналась, что не понимает, почему память о поэте может представлять угрозу национальной безопасности Латвии.

Схожую позицию о демонтаже памятника советским воинам высказала Лайма Вайкуле. В эфире русскоязычного шоу в ответ на вопрос зрителя о сносе она отметила, что памятники советской эпохи нужно было убрать еще в 1990-х, «когда все думали одинаково, когда все хотели уйти от этого советского прошлого». Тем, кому не нравится в Латвии, Вайкуле предложила уехать из страны.

Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии и выступает в Новом рижском театре.

Ранее Хаматова рассказала, как влиятельные люди пытались вернуть ее в Россию.