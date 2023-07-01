Стало известно, кто сыграет главные роли в сериале «Дюна: Сестричество»

Актрисы Оливия Уильямс («Корона») и Джоди Мэй («Ведьмак») присоединились к касту сериала «Дюна: Сестричество». Об этом сообщает Deadline.

Известно, что Уильямс сыграет одну из первых членов Дома Харконнен Тулу Харконнен. Это случилось после того, как в феврале 2023 года от роли отказалась Ширли Хендерсон, известная по роли плаксы Миртл в «Гарри Поттере». Причины ухода из проекта неизвестны.

Джоди Мэй выступит в роли Натальи, — изначально ее должна была сыграть звезда «Игры престолов» Индира Варма, но ушла из-за занятости.

Основой шоу станет книга Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны» о тайном женском ордене Бене Гессерит. Режиссеркой нескольких эпизодов, включая премьерный, станет Анна Ферстер («Мир Дикого Запада»). Исполнительной продюсершей остается Дайан Адему-Джон («Древние»).

Премьера «Сестричества» состоится на стриминге HBO Max, предположительно, в 2023 году.

29 июня Warner Bros. опубликовала новый трейлер второй части «Дюны» Дени Вильнева. В нем впервые показали падишах-императора Шаддама IV, которого сыграл актер Кристофер Уокен. Также в ролике можно увидеть актеров Тимоте Шаламе (Пол Муад'Диб Атрейдеса), Зендаю (Чани), Ребекку Фергюсон (леди Джессика), Джоша Бролина (Гурни Халлек), и других артистов. Фильм продолжит сюжетную линию первой кинокартины, которая вышла в 2021 году.

Мировая премьера второй части «Дюны» состоится 3 ноября 2023 года.

Ранее стало известно о возможности выхода третьей части «Дюны».