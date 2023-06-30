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«Флэш» окупил производственный бюджет только спустя две недели проката

Фильм «Флэш» заработал более $200 миллионов за две недели после выхода в прокат

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DC Entertainment

Кассовые сборы супергеройского фильма Энди Мускетти «Флэш» составили $216,5 миллиона за две недели с момента выхода картины на большие экраны 16 июня. Об этом пишет Collider.

Таким образом, картине потребовалось целых полмесяца, чтобы вернуть средства, потраченные на ее производство: бюджет «Флэша», предположительно, составил порядка $200–220 миллионов. Однако ленту нельзя назвать окупившейся, поскольку эта сумма не учитывает деньги, которые ушли на продвижение кинокомикса (по данным СМИ, это около $150 миллионов, то есть для успеха фильму нужно заработать примерно $400 миллионов).

За прошедший срок «Флэш» по-прежнему даже не преодолел рубеж в $100 миллионов на территории Северной Америки: на данный момент домашняя касса картины держится на отметке $93,1 миллиона. Еще $123,3 миллиона фильм сумел заработать за рубежом.

В актерский состав «Флэша» вошли Эзра Миллер, Майкл Китон, Бен Аффлек, Майкл Шеннон и другие. По сюжету ленты супергерой Барри Аллен использует свою суперскорость, чтобы изменить прошлое, однако в результате попытки спасти свою семью он создает мир, в котором нет супергероев. Теперь Флэш вынужден спасать как собственную жизнь, так и будущее в целом.

Ранее сообщалось, что сборы «Флэша» в США во второй уикенд проката обрушились на 72%.

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