Бедрос Киркоров поцеловал Наташу Королеву на дне рождения внука

Артист Бедрос Киркоров показал певице Наташе Королевой и ее матери Людмиле Порывай болгарскую традицию. Об этом сообщает mk.ru.

На дне рождения внука Мартина Киркоров-старший предложил Королевой и Порывай поздороваться по-болгарски. Артист сначала поцеловал в лоб певицу, затем — в обе щеки, после чего осенил ее крестным знамением. По словам Киркорова-старшего, этот ритуал означает, что ты даешь и желаешь человеку здоровья.

Королева и ее мать посетили день рождения сына Филиппа Киркорова Мартина. 29 июня мальчику исполнилось 11 лет. Сын артиста представил свою первую модную коллекцию. Работать над образами Мартину помогала дизайнер Аника Керимова. Показ посетили такие звезды шоу-бизнеса, как Григорий Лепс, Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Анна Asti, Юлия Барановская.

Во время мероприятия Королева похвалила внешность своей матери.

«Мама держит себя в форме лучше меня! Мне у нее еще надо этому поучиться. Я себе позволяю почти все. А мама — молодец — держит себя в руках», — поделилась артистка.

Ранее Бедрос Киркоров появился на публике с новой спутницей на фоне развода с женой.