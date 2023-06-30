Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Состояние сына Ефремова после падения с третьего этажа ухудшилось

Mash: у актера Николая Ефремова развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность

close
100%
Артем Геодакян/ТАСС

У актера Николая Ефремова развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность после падения с третьего этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Состояние сына Михаила Ефремова ухудшилось на фоне значительной потери крови, у него диагностировали анемию. 31-летнему мужчине вводят большие дозы препаратов, чтобы стабилизировать артериальное давление, без этих препаратов есть риск для жизни актера.

До этого сообщалось, что Николай Ефремов находится в коме на ИВЛ. Его состояние и характер повреждений оценивают как тяжелые. Если мужчина выживет, то, по словам специалистов, его ждет тяжелая реабилитация. Кроме того, есть опасность остаться инвалидом из-за перелома таза.

Об инциденте стало известно 30 июня.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях