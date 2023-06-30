Состояние сына Ефремова после падения с третьего этажа ухудшилось

У актера Николая Ефремова развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность после падения с третьего этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Состояние сына Михаила Ефремова ухудшилось на фоне значительной потери крови, у него диагностировали анемию. 31-летнему мужчине вводят большие дозы препаратов, чтобы стабилизировать артериальное давление, без этих препаратов есть риск для жизни актера.

До этого сообщалось, что Николай Ефремов находится в коме на ИВЛ. Его состояние и характер повреждений оценивают как тяжелые. Если мужчина выживет, то, по словам специалистов, его ждет тяжелая реабилитация. Кроме того, есть опасность остаться инвалидом из-за перелома таза.

Об инциденте стало известно 30 июня.