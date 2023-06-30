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Игорь Бутман рассказал, чему джазмены могут научиться у рэперов и поп-музыкантов

Саксофонист Игорь Бутман признался, что джазмены учатся быть популярными у поп-звезд

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Джазмен Игорь Бутман в разговоре с ТАСС признался, что его коллеги по жанру тоже хотят популярности, как у рэпера L'One или певицы Полины Гагариной.

«Я думаю, что и нашим звездам популярной музыки не хочется выглядеть не так мастерски, как, например, джазовые музыканты, у которых впечатляет техника. А мы же учимся у современных музыкантов. Нам тоже хочется такой же славы, как у Полины Гагариной и L'One», — отметил Бутман.

По его словам, джазмены и поп-звезды общаются друг с другом и повышают свою квалификацию. Бутман считает, что, возможно, его коллегам стоит проанализировать манеру общения поп-звезд с публикой или их сценический образ.

Он рассказал об этом на фоне возобновления фестиваля «Джаз над Енисеем», который не проводился 10 лет. В рамках мероприятия, российские певцы выступят с собственной джазовой программой, в 2023 году, например, на фестивале выступят Дмитрий Маликов и L'One.

«Через этих популярных артистов люди, которые никогда не обращали внимание на джаз, обратят внимание, послушают и откроют для себя новый вид искусства. С другой стороны, джазмены, взрослые люди, тоже посмотрят на что-то, что популярно», — резюмировал Бутман.

Ранее Дмитрий Певцов пожаловался на самовлюбленных артистов в российском шоу-бизнесе.

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