Срок следствия по делу Беркович и Петрийчук продлили

Срок следствия по делу об оправдании терроризма в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук было решено продлить до 16 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство о продлении им ареста рассматривали в Хамовническом суде Москвы.

«Срок следствия по делу продлен на два месяца, до 16 сентября», — уточнил следователь СК.

5 мая режиссер Евгения Беркович была арестована на два месяца по уголовному делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», поставленного по пьесе драматурга Светланы Петрийчук, которую также арестовали.

Героини произведения — решившие виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и приехать к ним в Сирию российские женщины. Спектакль по пьесе в 2022 году получил две «Золотые маски».

30 мая Мосгорсуд оставил Беркович под стражей.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.