Сын Михаила Ефремова выпал из окна в Москве

Сын Михаила Ефремова Николай госпитализирован после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

У Ефремова диагностировали тяжелую сочетанную травму, ему провели срочную операцию.

Николай Ефремов, по данным издания, заявил, что выпал из окна случайно и претензий ни к кому не имеет. Соседи утверждают, что мужчина якобы страдает от алкогольной зависимости и состоит на учете у психиатра. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

По данным канала Baza, Ефремов выпал с третьего этажа со сковородкой в руке, стал кричать и звать на помощь.

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