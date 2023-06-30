Курганский губернатор призвал отказаться от слова «кринж»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале высказался о людях, которые употребляют иностранные слова.

Он поделился воспоминанием о том, что после распада СССР в 90-х в стране стало модно выискивать у себя иностранные корни. «Параллельно обиход заполонили и иностранные термины, которые стали вставлять к месту и не к месту. Вместо «убийц», «продавцов» и «начальников», порвав общественное сознание, туда вошли «киллеры», «мерчендайзеры» и «менеджеры», — написал он.

По его словам, теперь люди, «нередко путающие Пушкина с Есениным, а Великую Отечественную с Отечественной войной 1812 года», стали употреблять слова «рофл» и «кринж».

От этого он призвал отказаться и говорить «на своем великом и могучем».

«Нет ничего дурного в употреблении иностранных слов и терминов, когда они первичны и точны. В противном же случае мы лишь подчеркиваем собственную вторичность и колониальность сознания», — уверен Шумков.

До этого филолог объяснила разницу между «буллингом» и «травлей».

Ранее депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая выступила с предложением перевести на русский язык термин «чайлдфри».