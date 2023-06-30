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Мадонна не может встать с постели из-за болезни

TMZ: певица Мадонна чувствует себя плохо и не встает с постели

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madonna/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Американская певица Мадонна, которая выписалась из больницы после лечения бактериальной инфекции, по-прежнему ощущает себя плохо и не может встать с постели, сообщает портал TMZ, ссылаясь на источники, близкие к звезде.

Певица была госпитализирована в минувшие выходные, и ее менеджер сообщил, что она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. В среду вечером она вернулась в свою квартиру в Нью-Йорке.

По словам источников, после выписки из больницы у Мадонны началась непрерывная рвота, и она до сих пор страдает от инфекции. Отмечается, что певица настолько больна, что не может вставать с постели.

Издание Page Six также сообщает, что состояние Мадонны на момент госпитализации было настолько серьезным, что ее близкие готовились к худшему.

Ранее сообщалось, что 64-летняя Мадонна вернулась домой после реанимации. Накануне близкие певицы связали ее критическое состояние с 12-часовыми репетициями. «Она работала по 12 часов в день. Она усиленно репетировала и трудилась», — уточнил инсайдер.

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