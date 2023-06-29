Вышел новый трейлер второй части «Дюны»

Киностудия Warner Bros. показала второй трейлер продолжения фильма «Дюна» (Dune: Part Two) от режиссера Дени Вильнева. Он опубликован на YouTube-канале студии.

В трейлере впервые показали падишах-императора Шаддама IV, которого сыграл актер Кристофер Уокен. Также в ролике можно увидеть актеров Тимоте Шаламе (Пол Муад'Диб Атрейдеса), Зендаю (Чани), Ребекку Фергюсон (леди Джессика), Джоша Бролина (Гурни Халлек), и других артистов.

Фильм продолжит сюжетную линию первой кинокартины, которая вышла в 2021 году.

Мировая премьера второй части «Дюны» состоится 3 ноября 2023 года. Также в настоящий момент идут съемки сериала — приквела «Дюны», который получил название «Дюна: Сестричество». Главные роли в нем исполняют Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Индира Варда и Трэвис Фиммел. Релиз «Сестричества» состоится на стриминге HBO Max, предположительно, также в 2023 году.

До этого издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из сиквела «Дюны» Дени Вильнева с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях.

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