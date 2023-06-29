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Стало известно, сколько Павел Воля заработал на собственном бренде одежды

«Звездач»: юморист Павел Воля заработал 17 миллионов рублей на собственном бренде одежды

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юморист и телеведущий Павел Воля за 2022 год заработал 17 миллионов рублей благодаря деятельности своей компании ООО «Воля Веар», которая специализируется на продаже одежды. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным СМИ, Воля открыл фирму в 2019 году. Супруга телеведущего Ляйсан Утяшева помогает ему развивать собственный бренд одежды. Недавно артистка подала заявку в Роспатент на регистрацию собственного товарного знака Liasan, под которым будет выпускаться одежда, косметика и сувенирная продукция.

Ляйсан Утяшева познакомилась с юмористом на съемках передачи Comedy Club. Долгое время знаменитости просто дружили. В 2012 году умерла мать Ляйсан Утяшевой. Комик в это время поддержал гимнастку и постоянно находился с ней рядом. В этом же году Воля и Утяшева поженились. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015 году — дочь София.

Шоумен говорил, что у него никого не было до брака со спортсменкой, а романы с другими женщинами артист не считает серьезными отношениями. По словам юмориста, только с Утяшевой он узнал о настоящей любви и счастье.

Ранее Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали историю своего романа.

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