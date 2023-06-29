Звезда сериала «Кумир» Лили-Роуз Депп объяснила важность откровенных сцен в шоу

Звезда скандального сериала «Кумир» Лили-Роуз Депп объяснила важность откровенных сцен в шоу, сообщает Variety.

Актриса, исполнившая в проекте главную роль известной поп-звезды Джослин, ответила на критику сериала. По словам Депп, она никогда не чувствовала себя настолько комфортно и защищенной на съемочной площадке, как во время съемок «Кумира». Звезда поблагодарила съемочную группу за дружескую атмосферу и уточнила, что резкая критика сериала ее не расстраивает.

«Не страшно, если «Кумир» оказался не для всех. В искусстве вообще много чего не рассчитано на широкую аудиторию. Я знала арку своей героини с самого начала и понимала, в каких сценах она будет задействована. Меня не интересуют пуританские сюжеты и я очень горжусь проделанной работой», — подытожила Лили-Роуз.

«Кумир» — мини-сериал HBO (Max), мировая премьера которого состоялась на 76-м кинофестивале в Каннах. В центре истории — юная поп-звезда, переживающая кризис в карьере. Девушка знакомится с загадочным героем по имени Тедрос Тедрос (его сыграл музыкант The Weeknd), который обещает изменить всю ее жизнь, используя для этого насильственные методы.

У проекта с провокационным сюжетом и откровенными сценами разгромная критика, как от зрителей, так и от профессионального киносообщества. На днях стало известно, что на волне хейта авторы решили сократить сериал с 6 до 5 серий.

Ранее координаторка съемок интимных сцен также публично раскритиковала создателей сериала «Кумир».