Эстония прекратит сотрудничество с Россией в области сохранения культурных ценностей

Кабмин Эстонии принял решение расторгнуть договор с Россией о сотрудничестве в области сохранения культурных ценностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эстонский портал ERR.

В правительстве объяснили, что решение о прекращении сотрудничества связано с тем, что Эстония соблюдает две конвенции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Эти конвенции — «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» и «Об охране всемирного культурного и природного наследия» — уже находятся в основе соглашения с РФ. В связи с этим Кабмин не видит необходимости регулировать отношения дополнительным договором.

Договор о сотрудничестве в области сохранения культурных ценностей продлевается автоматически каждые пять лет. Эстонии необходимо уведомить Россию о расторжении договора не позднее 3 июля, т.е. за шесть месяцев до автоматического продления.

Ранее Американская киноакадемия объявила, что пригласила российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации.