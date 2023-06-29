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«Игра в кальмара» добавила еще восемь артистов в актерский состав для второго сезона

Второй сезон хита Netflix «Игра в кальмара» должен выйти в этом году с обновленным актерским составом

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Netflix

Всемирный хит «Игра в кальмара» от Netflix завершил набор актеров на второй сезон, пишет The Hollywood reporter.

Восемь актеров — Пак Гю Ён, Чо Ю Ри, Кан Э Сим, Ли Дэвид, Ли Джин Ук, Чхве Сын Хён, Ро Джэ Вон и Вон Джи Ан — подписали контракт на участие в сериале. Они присоединяются к Ли Чжон Чжэ, Ли Бён Хун, Хван Чжун Хо и Гон Ю, а также к новичкам Йим Си Вану, Кан Ха Нылю, Пак Сон Хуну и Ян Дон Гыну, о участии которых было объявлено е ранее в июне.

По информации издания, на этой неделе актеры собрались вместе для первой читки второго сезона, а производство второго сезона планируется начать в конце этого года. Создатель сериала, режиссер и исполнительный продюсер Хван Дон Хёк будет руководить каждым эпизодом нового сезона.

Премьера «Игры в кальмара» состоялась в октябре 2021 года и стала крупнейшим сериалом Netflix за все время, как по часам просмотра (2,2 миллиарда по всему миру за первые 13 недель), а согласно недавно обновленному показателю просмотров стримера, который показывает эквивалент 265,2 миллиона полных просмотров первого сезона. Сериал получил шесть премий «Эмми» в 2022 году, в том числе за лучшую мужскую роль и за лучшую режиссуру драматического сериала Хван.

Исполнительный директор Хван продюсирует сериал вместе с Ким Джи Ён.

Также стало известно, что актер из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон Джэ стал лицом рекламы Gucci.

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