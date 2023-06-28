К Роме Желудю пришли полицейские

Полицейские пришли к блогеру Роме Желудю после последних стримов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жалобу в полицию написала фанатка блогера Мария. Ей не понравилось, что медиазвезда ругался матом, употреблял наркотики и говорил о смерти.

Оперативники пришли по месту регистрации Желудя, но обнаружили, что он уже несколько месяцев не появляется в квартире.

Ранее Рома Желудь рассказал, что уже продолжительное время не принимает наркотические вещества. Он отметил, что у него «нет желания возвращаться к наркотикам». «Не хочу больше в жизнь, когда ты одинок, только Малахов иногда звонит и предлагает лечь в рехаб», — подытожил экс-блогер.

Ранее студентка из Москвы запила антидепрессанты энергетиком и попала в больницу в день экзамена.