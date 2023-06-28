Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

К Роме Желудю пришли полицейские

Shot: полицейские решили проверить блогера Желудя после жалобы фанатки

close
100%
romaacorn/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Полицейские пришли к блогеру Роме Желудю после последних стримов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жалобу в полицию написала фанатка блогера Мария. Ей не понравилось, что медиазвезда ругался матом, употреблял наркотики и говорил о смерти.

Оперативники пришли по месту регистрации Желудя, но обнаружили, что он уже несколько месяцев не появляется в квартире.

Ранее Рома Желудь рассказал, что уже продолжительное время не принимает наркотические вещества. Он отметил, что у него «нет желания возвращаться к наркотикам». «Не хочу больше в жизнь, когда ты одинок, только Малахов иногда звонит и предлагает лечь в рехаб», — подытожил экс-блогер.

Ранее студентка из Москвы запила антидепрессанты энергетиком и попала в больницу в день экзамена.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях