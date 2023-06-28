Валдис Пельш высказался о предложении запретить мат на сцене

Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал в беседе с kp.ru призыв комика Андрея Рожкова не использовать мат в юмористических программах.

Пельш считает, что не стоит запрещать использование обсценной лексики в шоу. По его мнению, таким форматам тоже есть место быть, так как люди пользуются матом в быту.

«Выбор смотреть или не смотреть должен оставаться уже за каждым. На тот же «черный КВН», который всегда существовал, приходила подготовленная публика, которая знала, на что идет», — объяснил шоумен.

Пельш уточнил, что сам отказывается от работы в форматах, где есть черный юмор и много мата.

«Мне бы очень было неудобно, если бы впоследствии мои дети спросили: «Пап, почему ты нам говоришь одно, а там позволяешь себе другое», — заключил Пельш.

В июне юморист Андрей Рожков возмутился количеству мата в выступлениях современных комиков. Его шокировало, что его коллеги очень много матерятся. Он назвал программы, в которых используется обсценная лексика, «адским трешем» и призвал не использовать мат в своих выступлениях.

Ранее балерина Анастасия Волочкова ответила матом на вопрос об употреблении алкоголя.