Дмитрий Певцов не согласился со словами Алексея Учителя о номинации российских фильмов на «Оскар»

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в разговоре с «АиФ» раскритиковал идею режиссера Алексея Учителя, который считает, что России по-прежнему стоит выдвигать свои фильмы на кинопремию «Оскар».

«Я с ним совершенно не согласен и уверен, что меня поддерживает большинство. Я считаю, что надо отделяться, абстрагироваться от этой абсолютно девальвированной премии, которая уже ничего не значит, просто ничего. Те условия, на которых премия «Оскар» выдается, – это просто стыдоба», — высказался Певцов.

Депутат считает, что престижная кинопремия уже не имеет никакого отношения к искусству. Политик убежден, что России не стоит ориентироваться на Запад, где «все уже давно умерло». Артист напомнил, что сейчас немало стран поддерживают Россию на международной арене: например, Монголия, Китай и Индия.

«У нас есть, с кем дружить – Китай, Индия, Монголия. Африка начинает снимать фильмы. Огромное количество стран занимаются искусством и имеют замечательный результат. Лучше смотреть вверх и чуть-чуть на Восток», — резюмировал Певцов.

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