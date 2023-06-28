Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дмитрий Певцов не согласился со словами Алексея Учителя о номинации российских фильмов на «Оскар»

Актер Дмитрий Певцов назвал стыдобой условия победы фильмов на «Оскаре»

close
100%
Павел Кашаев/Global Look Press

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в разговоре с «АиФ» раскритиковал идею режиссера Алексея Учителя, который считает, что России по-прежнему стоит выдвигать свои фильмы на кинопремию «Оскар».

«Я с ним совершенно не согласен и уверен, что меня поддерживает большинство. Я считаю, что надо отделяться, абстрагироваться от этой абсолютно девальвированной премии, которая уже ничего не значит, просто ничего. Те условия, на которых премия «Оскар» выдается, – это просто стыдоба», — высказался Певцов.

Депутат считает, что престижная кинопремия уже не имеет никакого отношения к искусству. Политик убежден, что России не стоит ориентироваться на Запад, где «все уже давно умерло». Артист напомнил, что сейчас немало стран поддерживают Россию на международной арене: например, Монголия, Китай и Индия.

«У нас есть, с кем дружить – Китай, Индия, Монголия. Африка начинает снимать фильмы. Огромное количество стран занимаются искусством и имеют замечательный результат. Лучше смотреть вверх и чуть-чуть на Восток», — резюмировал Певцов.

Ранее Идрис Эльба объяснил, почему не захотел играть Джеймса Бонда.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях