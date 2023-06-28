Спектакль о спецоперации, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле

Уволенный из Чайковского театра драмы и комедии в Пермском крае режиссер Александр Борисов поставил отмененный спектакль «Смерти нет» о спецоперации в тульском ТЮЗе. Об этом сообщает Ura.ru.

Премьера состоится 28 июля, в Тульском театре юного зрителя называют спектакль по теме спеоперации первым в стране.

«Спектакль основан на очерках писателя и военкора Дмитрия Стешина, а также на прозе «Все, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны. 2013-2021» авторства известного писателя Захара Прилепина», — уточнили в театре.

Борисов ранее был худруком Чайковского театра драмы и комедии, он хотел поставить «Смерти нет» там в мае. После премьеры спектакля Борисова уволили, а он обвинил актеров в саботаже.

Позже артисты и другие работники Чайковского театра драмы и комедии опубликовали официальное письмо, в котором пожаловались на угрозы. Они рассказали, что после заявления публициста Захара Прилепина о причинах увольнения худрука и режиссера Александра Борисова их упрекают в «нетвойнизме».

Ранее в Новосибирске отменили показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с актерами Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт. Постановка должна была состояться 20 июня в Дворце культуры железнодорожников.