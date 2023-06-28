Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спектакль о спецоперации, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле

Уволенный из Чайковского театра режиссер Борисов поставил в Туле спектакль о спецоперации

close
100%
Тульский Театр Юного Зрителя

Уволенный из Чайковского театра драмы и комедии в Пермском крае режиссер Александр Борисов поставил отмененный спектакль «Смерти нет» о спецоперации в тульском ТЮЗе. Об этом сообщает Ura.ru.

Премьера состоится 28 июля, в Тульском театре юного зрителя называют спектакль по теме спеоперации первым в стране.

«Спектакль основан на очерках писателя и военкора Дмитрия Стешина, а также на прозе «Все, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны. 2013-2021» авторства известного писателя Захара Прилепина», — уточнили в театре.

Борисов ранее был худруком Чайковского театра драмы и комедии, он хотел поставить «Смерти нет» там в мае. После премьеры спектакля Борисова уволили, а он обвинил актеров в саботаже.

Позже артисты и другие работники Чайковского театра драмы и комедии опубликовали официальное письмо, в котором пожаловались на угрозы. Они рассказали, что после заявления публициста Захара Прилепина о причинах увольнения худрука и режиссера Александра Борисова их упрекают в «нетвойнизме».

Ранее в Новосибирске отменили показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с актерами Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт. Постановка должна была состояться 20 июня в Дворце культуры железнодорожников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях