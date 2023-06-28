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Владимир Путин поздравил Сергея Бодрова с юбилеем

Владимир Путин отметил безупречный вкус Сергея Бодрова в честь 75-летия режиссера

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Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера и сценариста Сергея Бодрова с 75-летним юбилеем и отметил его безупречный художественный вкус. Об этом сообщается в телеграмме на сайте Кремля.

«Талант, мастерство и безупречный художественный вкус помогли Вам добиться признания на творческом поприще, состояться как востребованному кинорежиссеру и сценаристу», — указано в сообщении.

Президент считает, что фильмы Бодрова заслуженно были награждены различными престижными национальными и международными кинематографическими наградами. Путин отметил, что работы Бодрова и по сей день пользуются заслуженным вниманием как других деятелей культуры, так и простых зрителей. Глава России также пожелал режиссеру здоровья, вдохновения и «всего самого доброго».

Сергей Бодров снял такие фильмы, как «Кавказский пленник», «Монгол», «Дочь якудзы» и многие другие. Он является лауреатом Государственной премии РФ, его проекты дважды номинировались на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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