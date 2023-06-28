Стало известно, кто сыграет Супермена и его возлюбленную в новом фильме Джеймса Ганна

Актеры Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахан сыграют главные роли в новом фильме Джеймса Ганна «Супермен: Наследие». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что в перезапуске истории культового супергероя Коренсвет сыграет Супермена, а Броснахан — его возлюбленную, репортера Лоис Лейн.

17 июня Ганн провел пробы на главные роли. Режиссер разбил шестерых основных претендентов на три пары и попросил их сыграть сцены из предстоящего фильма. Сообщается, что Ганн попросил артистов пройти кастинг в таких парах: Николас Холт и Рэйчел Броснахэн, Том Бриттни и Фиби Дайневор, Дэвид Коренсвет и Эмма Маки.

Помимо этого, на роль главного антагониста картины Лекса Лютора претендуют братья Александр и Билл Скарсгард, Николас Холт и другие артисты. В сети предположили, что на эту роль хорошо подошел бы Брайан Крэнстон, однако звезда «Во все тяжкие» счел эту идею слишком банальной.

Премьера фильма «Супермен: Наследие» запланирована на 11 июля 2025 года. Джеймс Ганн заявлял, что уже готовится к съемкам. По его словам, костюмы, дизайн локаций и многое другое для съемок картины уже готовы. Также полностью написан сценарий будущего фильма.

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