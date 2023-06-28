Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тело, найденное в горах Калифорнии, принадлежит британскому актеру Сэндсу

CNN: тело, найденное туристами в горах Калифорнии, принадлежит актеру Сэндсу

close
100%
Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Тело, обнаруженное в горах Калифорнии, принадлежит британскому актеру Джулиану Сэндсу, известному зрителям по ролям в фильмах «Чернокнижник» и «Комната с видом», сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Сан-Бернардино. Причина смерти все еще расследуется.

Сообщалось, что Сэндс отправился на пешую прогулку в районе Маунт-Болди 13 января, но так и не вернулся домой. С того момента было проведено восемь поисково-спасательных операций, которые иногда приходилось останавливать из-за плохой погоды и угрозы схода лавин.

Теперь, когда тело актера было найдено, устанавливается причина смерти, она все еще неизвестна. Расследование продолжается. Как пишет CNN, Джулиан Сэндс был известным актером и оставил свой след в кинематографе, а его неожиданная смерть стала трагедией для многих поклонников его таланта.

Когда 65-летний Сэндс пропал в районе Болди, поиски стартовали сразу же, но на следующий вечер наземные бригады были сняты с горы из-за риска схода лавин и плохого состояния тропы из-за снега и льда.

Ранее сообщалось, что поиски Сэндса продолжаются через пять месяцев после его исчезновения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях