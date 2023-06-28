Тело, найденное в горах Калифорнии, принадлежит британскому актеру Сэндсу

Тело, обнаруженное в горах Калифорнии, принадлежит британскому актеру Джулиану Сэндсу, известному зрителям по ролям в фильмах «Чернокнижник» и «Комната с видом», сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Сан-Бернардино. Причина смерти все еще расследуется.

Сообщалось, что Сэндс отправился на пешую прогулку в районе Маунт-Болди 13 января, но так и не вернулся домой. С того момента было проведено восемь поисково-спасательных операций, которые иногда приходилось останавливать из-за плохой погоды и угрозы схода лавин.

Теперь, когда тело актера было найдено, устанавливается причина смерти, она все еще неизвестна. Расследование продолжается. Как пишет CNN, Джулиан Сэндс был известным актером и оставил свой след в кинематографе, а его неожиданная смерть стала трагедией для многих поклонников его таланта.

Когда 65-летний Сэндс пропал в районе Болди, поиски стартовали сразу же, но на следующий вечер наземные бригады были сняты с горы из-за риска схода лавин и плохого состояния тропы из-за снега и льда.

Ранее сообщалось, что поиски Сэндса продолжаются через пять месяцев после его исчезновения.