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Звезда «Во все тяжкие» ответил на призыв фанатов сыграть антагониста в новом фильме про Супермена

Актер Брайан Крэнстон раскритиковал идею сыграть Лекса Лютора из-за банальности

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Sony Pictures Television

Актер Брайан Крэнстон, наиболее известный по роли Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», признался, что считает банальной идею сыграть Лекса Лютора в фильме «Супермен: Наследие». Об этом артист заявил в рамках подкаста Happy Sad Confused.

«Я думаю, что это был ленивый кастинг. Должен быть сайт вроде lazycasting.com для такого. Моя реакция была следующей: «Для чего это вообще?» Только потому что у меня была лысая голова, они твердят: «А! Лекс Лютор!» Да бросьте. Давайте хоть немного включим фантазию», — улыбнулся Крэнстон.

Так он прокомментировал призыв фанатов в сети сыграть Лекса Лютора в новом фильме Джеймса Ганна. Многие поклонники считают, что Крэнстон смотрелся бы крайне органично в образе культового злодея.

17 июня Ганн провел пробы на главные роли — Супермена и его возлюбленной Лоис Лейн. Режиссер разбил шестерых основных претендентов на три пары и попросил их сыграть сцены из предстоящего фильма. Сообщается, что Ганн попросил артистов пройти кастинг в таких парах: Николас Холт и Рэйчел Броснахэн, Том Бриттни и Фиби Дайневор, Дэвид Коренсвет и Эмма Маки. При этом также известно, что Холт планирует попробоваться на роль Лекса Лютора, если не понравится Ганну в образе Супермена.

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