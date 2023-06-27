Ирина Старшенбаум рассказала, чему научилась во время съемок фильма «Сестры» про домашнее насилие

Актриса Ирина Старшенбаум в интервью «Газете.Ru» призналась, что ей было интересно исследовать тему домашнего насилия во время работы над фильмом «Сестры».

«Тема не только домашнего насилия, но тема насилия в обществе вообще — такая нарастающая, она висит в воздухе. Ее хочется исследовать и постараться в определенном смысле истребить. Меня очень вдохновило, что именно у мужской команды был отклик делать это кино — и что это молодые начинающие кинематографисты», — подчеркнула Старшенбаум.

Она отметила, что во время съемок в проекте работала над собственной психикой и изучала себя. Артистка считает, что многому научилась благодаря «Сестрам».

«Мне кажется, именно через такие непростые темы и происходит внутренний рост. Ведь ты не можешь не интегрировать туда свои личные паттерны, вопросы, травмы. Я через этот фильм будто бы очищалась и исследовала себя в треугольнике Карпмана: жертва, агрессор и спасатель. Учитывая, что тема домашнего насилия все еще несколько табуирована, для меня было важно сделать этот проект, вложив в него всю свою внутреннюю смелость», — резюмировала актриса.

Полное интервью с Ириной Старшенбаум можно прочитать здесь.