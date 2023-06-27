Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кристиан Бэйл отказался играть камео Бэтмена в новом «Флэше» с Эзрой Миллером

Режиссер Кевин Смит признался, что Кристиан Бэйл отказался играть Бэтмена без Нолана

close
100%
imdb.com

Режиссер Кевин Смит в разговоре с Comic Book заявил, что актер Кристиан Бэйл, сыгравший Бэтмена в трилогии «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, отказался исполнить камео культового супергероя в новом «Флэше» с Эзрой Миллером.

Смит уточнил, что шоураннеры проекта неоднократно обращались к актеру с просьбой исполнить камео. Однако Бэйл каждый раз отказывал им, так как не хочет играть Бэтмена, если над фильмом не работает Кристофер Нолан.

Эзра Миллер в фильме сыграл Барри Аллена и его альтер-эго Флэша, Майкл Китон и Бен Аффлек предстали в роли разных версий Бэтмена. По сюжету Барри Аллен отправляется в прошлое, чтобы спасти своих родителей, и ставит мир под угрозу. В картине также сыграли Майкл Шеннон в роли Генерала Зода, Саша Калле в роли Кары Зор-Эл и другие. Постановщиком выступил Андрес Мускетти.

Мировая премьера ленты состоялась 14 июня. После предпоказа «Флэша» управляющий медиакорпорации Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав высоко оценил премьеру.

Ранее Ксения Бородина попала в бинго токсичных родителей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях