Кристиан Бэйл отказался играть камео Бэтмена в новом «Флэше» с Эзрой Миллером

Режиссер Кевин Смит в разговоре с Comic Book заявил, что актер Кристиан Бэйл, сыгравший Бэтмена в трилогии «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, отказался исполнить камео культового супергероя в новом «Флэше» с Эзрой Миллером.

Смит уточнил, что шоураннеры проекта неоднократно обращались к актеру с просьбой исполнить камео. Однако Бэйл каждый раз отказывал им, так как не хочет играть Бэтмена, если над фильмом не работает Кристофер Нолан.

Эзра Миллер в фильме сыграл Барри Аллена и его альтер-эго Флэша, Майкл Китон и Бен Аффлек предстали в роли разных версий Бэтмена. По сюжету Барри Аллен отправляется в прошлое, чтобы спасти своих родителей, и ставит мир под угрозу. В картине также сыграли Майкл Шеннон в роли Генерала Зода, Саша Калле в роли Кары Зор-Эл и другие. Постановщиком выступил Андрес Мускетти.

Мировая премьера ленты состоялась 14 июня. После предпоказа «Флэша» управляющий медиакорпорации Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав высоко оценил премьеру.

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