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Умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России

Актер из «Санта-Барбары» Николас Костер умер в 89 лет

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Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/Global Look Press

В возрасте 89 лет скончался актер Николас Костер, наиболее известный по роли Лайонела Локриджа в культовом сериале «Санта-Барбара». Об этом сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) его дочь Диннин Костер.

«Мой отец, актер Николас Костер, скончался во Флориде в больнице», — отметила Костер.

Актер скончался 26 июня, однако причина смерти неизвестна. Костер родился в Лондоне, однако детство и юность провел в США. Там он впервые познал азы актерского мастерства, после чего вернулся на родину и начал учиться в Королевской академии драматического искусства. В своей фильмографии Костер насчитывает около 170 ролей.

В 2010-м году 36-летняя россиянка Елена Бородулина написала Костеру на его страничку в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), так как была поклонницей сериала, а Лайонел Локридж являлся ее любимым персонажем. У них завязалось общение и спустя 3 года Костер женился на своей поклоннице. У него осталось трое детей.

Ранее поклонник певицы Пинк бросил к ее ногам прах своей матери во время концерта.

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