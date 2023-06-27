Режиссер Андрей Смирнов пожаловался на резкую критику своего фильма о сталинских репрессиях

Режиссер Андрей Смирнов в рамках шоу «Вы держитесь» пожаловался на резкий шквал критики в адрес картины «За нас с вами» от жителей России.

«Я как-то набрал в интернете название картины «За нас с вами» и поставил отзывы, — рассказал Смирнов. — И был совершенно потрясен, потому что это такой поток злобы, грязи, доносов на меня. Там есть требование: когда же наконец вернется государственная цензура, чтобы таким пошлякам как Смирнов не давать делать то, что они делают», — возмутился Смирнов.

По его словам, многие россияне сочли картину русофобской и раскритиковали режиссера за подобные настроения в фильме. В ответ на это Смирнов назвал таких критиков «бездарными» людьми, которые не умеют смотреть кино. Режиссер назвал все обвинения в русофобии «абсолютным бредом сивой кобылы».

Драматический фильм «За нас с вами» рассказывает о семье Петкевичей, которые живут в Советском Союзе во времена правления Иосифа Сталина. Сюжет разворачивается за несколько недель до смерти политика.

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