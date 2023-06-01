Актриса Валерия Ланская раскрыла детали предстоящей свадьбы

Актриса Валерия Ланская в разговоре с mk.ru раскрыла детали предстоящей свадьбы с артистом балета Эдгаром Голосным.

«Самое важное, чтобы смогли приехать близкие люди – от этого зависит атмосфера, настроение. Сколько будет человек на свадьбе, пока не знаем. Мы сейчас еще всех обзваниваем и пытаемся это понять, пока в процессе. Свадьбу мы готовим вместе с Эльдаром, это же совместный праздник!» — подчеркнула Ланская.

Она отметила, что выберет платье невесты под стать локации, на которой будет проходить мероприятие. Ланская выбирает между кораблем, лесом и другими вариантами. Актриса предположила, что может сменить несколько свадебных платьев за церемонию. По словам артистки, сын Артемий от прошлого брака смог найти общий язык с новым возлюбленным матери. Ланская отметила, что Голосный дружит с ее сыном.

«Они дружат с Эльдаром, у них вообще все прекрасно, все хорошо. Мне кажется, это заслуга моего молодого человека, ну и Темы», — резюмировала артистка.

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