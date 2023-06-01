На Канье Уэста подали в суд из-за нападения на фотографа

Фотограф Николь Лечманик подала в суд на рэпера Канье Уэста за нападение. Об этом сообщает TMZ.

По словам Лечманик, в январе он возвращался с женой Бьянкой с баскетбольного матча. Он заметил несколько папарацци, вышел из своей машины, обыскал карманы одного из фотографов и сел в машину к Лечманик.

Женщина утверждает, что снимала музыканта на телефон, а тот вырвал устройство из рук Лечманик и выбросил на дорогу. Тогда она обратилась в полицию, однако дело не возбудили.

Сейчас Лечманик заявляет, что ей была нанесена психологическая травма, кроме того, она потеряла доходы, потому что больше не могла снимать знаменитостей. В новом иске она обвиняет Канье в нападении и побоях и хочет, чтобы правоохранители выписали ордер, запрещающий рэперу приближаться к любому фотографу.

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