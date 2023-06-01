Бывшая жена Абдулова прокомментировала слухи об алкоголизме актера

Актриса Ирина Алферова ответила на слухи об алкоголизме артиста Александра Абдулова. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Алферова встала на защиту Абдулова. Она заявила, что артист мог выпить, но не злоупотреблял. По словам актрисы, бывший муж не позволял себе пить спиртное на работе.

«Ему нужно было высказать все, что накопил. Ему сцены не хватило. Вы понимаете, пьющий человек, я знаю, что это такое: когда много дома спиртного — это невозможно. У нас всегда было спиртное. А чтобы выпить на сцене — просто невозможно! Исключено!» — отметила артистка.

Абдулов и Алферова познакомились в 1976 году в театре «Ленком». В том же году артисты поженились. Актер удочерил дочь артистки от предыдущих отношений. Брак знаменитостей просуществовал до 1993 года. Артисты не рассказывали, в чем была причина их расставания. Алферова заявляла, что Абдулов сам виноват в разрыве.

Слухи об алкоголизме Абдулова появились после заявлений актера Сергея Никоненко. В эфире программы «Пусть говорят» артист обвинил покойного коллегу в злоупотреблении спиртным. «Саша был алкоголиком. Но это нисколько не умоляет его актерский талант. Если бы не пил, не курил, не умер бы так рано», — заявлял Никоненко.

Ранее актриса Елена Валюшкина заявила, что Абдулов уговорил ее раздеться на съемках фильма «Формула любви». По словам звезды, коллега активно участвовал в процессе создания картины.