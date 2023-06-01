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Адвокат напал на певицу на съемках клипа в Нью-Йорке и сорвал с нее парик

Певице Лиззи Эшли повредили шею во время нападения на съемках клипа в Нью-Йорке

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lizzyashmusic/TikTok

Певица Лиззи Эшли получила легкие повреждения во время нападения на съемках ее клипа в Нью-Йорке. Об этом сообщает TMZ.

Эшли рассказала полицейским, что ей повредил шею мужчина, в котором позже узнали адвоката Энтони Орлича. Юридическая фирма, с которой сотрудничал Орлич, уволила его после инцидента.

В ролике, который Эшли опубликовала в социальных сетях, видно, как мужчина хватает певицу за большой сине-зеленый парик и отказывается извиняться и объясняться.

Ранее экс-солистка Serebro Катя Кищук рассказала, как на нее напали ради забавы. Исполнительница уточнила, что инцидент произошел несколько лет назад на одной из вечеринок. По словам Кищук, она шла за своим напитком, но в это время получила сильный удар в спину.

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