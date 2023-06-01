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Фонд Wikimedia оштрафовали еще на 3 миллиона рублей из-за «Википедии»

Фонд Wikimedia признали виновным в неудалении статей о спецоперации России на Украине

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Shutterstock

Административный штраф назначил мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев фонду Wikimedia. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.», — огласил постановление он.

Фонд оштрафовали, признав виновным в неудалении подлежащей удалению информации — с сайта не были удалены статьи о событиях спецоперации вооруженных сил РФ на территории Украины, происходивших в Харьковской области.

В 2023 году Wikimedia получили уже восьмой штраф за неудаление подлежащей удалению информации.

Защитник Wikimedia просил суд прекратить производство по делу, указав на процессуальные нарушения при производстве, а также на отсутствие состава и события правонарушения.

Роскомнадзор заявлял ранее, что в «Википедии» не удалены 147 запрещенных материалов. Неудаленными, уточняют в ведомстве, остаются фейки о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, дискредитирующая Вооруженные силы России информация, материалы, якобы склоняющие к суициду, экстремизму, терроризму, суицидальному поведению.

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