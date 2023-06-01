«Звери» выступят на Дворцовой площади

Группа «Звери» выступит на Дворцовой площади в рамках фестиваля «Петербургские сезоны», организованного Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ). Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Росконгресса».

«Раскроем карты: хедлайнером на Дворцовой станут рокеры-романтики – группа «Звери». Признаться, мы не раз видели, как зал взрывается, стоит их солисту Роме просто выйти на сцену», — говорится в сообщении.

Шоу будет бесплатным, на него приглашают всех желающих. Кроме того, в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» пройдут и другие специальные мероприятия, например, модные показы российских дизайнеров.

В конце мая фронтмен группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) стал участником скандала накануне выступления в Самаре. Как рассказывают очевидцы, музыкант что-то не поделил с гостями бара, где отдыхал.