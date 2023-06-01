Сергей Жуков пишет музыку для мюзикла «Чебурашка»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал композитором и продюсером музыкально-циркового шоу «Чебурашка». Об этом сообщает РИА Новости.

Жуков предложил россиянам прийти на его мюзикл и посмотреть, что получится. «Я же со своей стороны могу сказать только то, что огромное количество профессионалов объединилось, чтобы сделать что-то необычное – то, чего у нас не делают обычно в России», – поделился Жуков.

По словам Жукова, он пишет мюзикл так, чтобы сохранить гармонию, нежность и чувства, которые есть в книгах Эдуарда Успенского о герое. «Очень хочется, чтобы все у нас получилось, потому что творческий процесс в самом разгаре. Скажу только, что это большой и крутой опыт написания детского мюзикла для меня», — сказал он, выразив надежду, что его способности писать хиты пригодятся и в детской сфере.

Премьера шоу состоится в конце июля.

1 января 2023 года на экраны вышла семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». Она стала самым кассовым фильмом за всю историю российского проката, собрав в России и других странах СНГ более 6,8 млрд руб.

Ранее «Вызов» стал самым кассовым российским фильмом не новогоднего проката.