Машков передал оборудование Донецкому музыкально-драматическому театру

Российский актер и режиссер Владимир Машков передал академическому музыкально-драматическому театру в Донецке реквизит и комплект оборудования для видео- и аудиозаписи. Передача оборудования стала возможной в рамках акции «Общая сцена», организованной Министерством культуры РФ.

Говоря о важности таких гуманитарных проектов, Машков заявил, что наша сила заключается в единстве. «Любая помощь, любое сострадание к своим людям, оно должно проходить естественным путем», — цитирует артиста Общественная служба новостей.

Он подчеркнул, что в ближайшее время планирует посетить Донецк с гастролями.

Художественный руководитель донецкого музыкально-драматического театра Наталья Волкова рассказала, что сейчас учреждение действительно находится «в очень сложных условиях». «Ни у кого нет решения, как поступить правильно, как быть, что делать в этой ситуации, как сохранить театр, как сохранить репертуар, а у нас на минуточку 60 спектаклей в репертуаре», — поделилась она.