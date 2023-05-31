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Самоназванная любовница Пьера Нарцисса выходит замуж

Певица Ксения Грин сообщила, что планирует свадьбу

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ksenya_calguner_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ксения Грин сообщила в беседе с Prozvezd, что выходит замуж.

Грин заявила, что планирует свадьбу в июле. Певица не стала раскрывать имя возлюбленного, но заявила, что он известный продюсер. «Он меня любит, и я его, может быть, тоже. Возможно, это моя пассия на всю оставшуюся жизнь», — заявила артистка. Она собирается позвать на праздник множество известных артистов. Также певица планирует сшить свадебное платье сама.

Грин отметила, что жених младше ее на 10 лет. Перед тем, как сделать предложение, продюсер за ней красиво ухаживал — дарил машины, шубу и украшения.

«Забавно, что в меня влюбился еще и его друг — известный артист. Между ними чуть драка не вышла из-за меня. Но я полюбила именно продюсера, несмотря на то, что он очень худенький и невысокого роста. Но ведь бывает такое, что противоположности притягиваются!» — отметила Грин.

Ксения Грин стала известна в 2022 году после смерти музыканта Пьера Нарцисса. Она заявляла, что являлась его любовницей. Более того, по словам певицы, она и артист планировали пожениться. Вдова Нарцисса Валерия Калачева отрицает любовную связь между Грин и певцом.

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