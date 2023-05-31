Блогер Артем Калайджян стал участником шоу «Выжить в Дубае»

Блогер Артем Калайджян стал героем шоу «Выжить в Дубае». Об этом сообщила в Telegram-канале ведущая проекта Ляйсан Утяшева.

Утяшева уверила, что Калайджян проявит себя в программе «очень ярким образом». Ведущая отметила, что во время съемок шоу посмотрела на блогера с другой стороны.

«Когда видишь человека в соцсетях, представляешь его с одной стороны. Но когда видишь его в испытаниях, раскрываются все его человеческие качества. Артем точно на своем месте в этой роли и проявит себя очень ярким образом. А еще его шутки… Не пропустите», — заявила гимнастка.

Артем Калайджян начал свой карьерный путь в команде КВН «Южнее некуда», но стал известен благодаря юмористическим роликам на YouTube. В 2012 году комик запустил интернет-сериал под названием «Непосредственно Каха». В 2020 году в прокате вышел одноименный фильм, где блогер выступил актером и сценаристом.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Герои поделятся на две команды, которые поборются за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команда звезд и людей «из народа» будут проходить соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне. Ведущие программы — комик Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева.

Ранее стало известно, что в проекте примет участие актриса Наталья Рудова.