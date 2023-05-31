Прилепин заявил, что накануне покушения видел своего убийцу

Писатель Захар Прилепин вспомнил, что видел покушавшегося на него человека накануне попытки своего убийства. Его слова приводит News.ru.

Убийцу, предполагает Прилепин, он встретил за день до покушения в лесу, когда гулял с собаками. «Но тут нет никакой мистики. Просто я его увидел и подумал, что он слишком резко свернул с дороги. Но так как на праздники в нашу деревню приезжает много разного народа, то я через десять минут про него забыл», — признался Прилепин.

Он также напомнил, что его неоднократно предупреждали о возможном покушении.

6 мая произошел взрыв в машине, в которой Прилепин ехал со своим помощником Александром Шубиным в Нижегородской области. Шубин погиб на месте, писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

Ранее Прилепин сообщил, что пережил четыре сложнейшие операции.