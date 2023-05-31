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Прилепин заявил, что накануне покушения видел своего убийцу

Писатель Захар Прилепин вспомнил, что видел покушавшегося на него человека

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Alexander Zemlianichenko/AP

Писатель Захар Прилепин вспомнил, что видел покушавшегося на него человека накануне попытки своего убийства. Его слова приводит News.ru.

Убийцу, предполагает Прилепин, он встретил за день до покушения в лесу, когда гулял с собаками. «Но тут нет никакой мистики. Просто я его увидел и подумал, что он слишком резко свернул с дороги. Но так как на праздники в нашу деревню приезжает много разного народа, то я через десять минут про него забыл», — признался Прилепин.

Он также напомнил, что его неоднократно предупреждали о возможном покушении.

6 мая произошел взрыв в машине, в которой Прилепин ехал со своим помощником Александром Шубиным в Нижегородской области. Шубин погиб на месте, писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

Ранее Прилепин сообщил, что пережил четыре сложнейшие операции.

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