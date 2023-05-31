Алек Болдуин перенес операцию на ноге

Актер Алек Болдуин перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Об этом сообщает People.

Супруга артиста Хилария Болдуин рассказала, что ему потребовалось хирургическое вмешательство после хронической боли в ноге. «Операция была необходима. Мы через многое прошли, я очень хочу, чтобы Алек оставил эту главу позади», — поделилась она.

Сам Болдуин отметил, что поддержка жены помогла ему справиться с болью. Также звездная семья поблагодарила поклонников за теплые слова в адрес актера.

Ранее Алек Болдуин впервые вышел в свет после снятия обвинений в непредумышленном убийстве. Он посетил гала-вечер в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

В октябре 2021 года Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу из бутафорского оружия, заряженного боевым патроном. Ему были предъявлены формальные обвинения в непредумышленном убийстве. Позже обвинения с актера были сняты, и он смог продолжить съемки в проекте.