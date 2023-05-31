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Алек Болдуин перенес операцию на ноге

Актеру Алеку Болдуину сделали операцию по замене тазобедренного сустава

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Shannon Stapleton/Reuters

Актер Алек Болдуин перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Об этом сообщает People.

Супруга артиста Хилария Болдуин рассказала, что ему потребовалось хирургическое вмешательство после хронической боли в ноге. «Операция была необходима. Мы через многое прошли, я очень хочу, чтобы Алек оставил эту главу позади», — поделилась она.

Сам Болдуин отметил, что поддержка жены помогла ему справиться с болью. Также звездная семья поблагодарила поклонников за теплые слова в адрес актера.

Ранее Алек Болдуин впервые вышел в свет после снятия обвинений в непредумышленном убийстве. Он посетил гала-вечер в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

В октябре 2021 года Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу из бутафорского оружия, заряженного боевым патроном. Ему были предъявлены формальные обвинения в непредумышленном убийстве. Позже обвинения с актера были сняты, и он смог продолжить съемки в проекте.

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