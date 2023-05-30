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Хореограф Папунаишвили рассказал об отношениях с тайной возлюбленной

Хореограф Евгений Папунаишвили заявил, что уже давно является несвободным человеком

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Хореограф Евгений Папунаишвили поделился в беседе с mk.ru подробностями своего романа.

Папунаишвили заявил, что уже давно является несвободным человеком. Он объяснил, что с определенного момента перестал афишировать личную жизнь. Артист признался, что счастлив с новой возлюбленной. Танцор заявил, что находится в прекрасных отношениях без какой-либо публичности.

Папунаишвили уточнил, что его партнерша не является медийной личностью. «Это прекрасная девушка, с которой мы довольно давно вместе. Она прошла со мной за руку самые сложные периоды моей жизни. Это дорогого стоит, особенно на фоне того, когда мои друзья, которым я верил, оказались не рядом, предали. Она прошла со мной весь ужас, который происходил со мной некоторое время назад. Я никогда этого не забуду и всегда буду ей благодарен», — отметил хореограф.

В 2020 году Папунаишвили развелся с женой Салимой Бижабер. Экс-супруги поддерживают связь и вместе воспитывают общую дочь Софию. Девочка живет с мамой в Москве, но артист старается созваниваться с ней ежедневно.

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