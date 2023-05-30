Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Певица Салтыкова раскритиковала Иосифа Пригожина за навязывание своего мнения сыну

Певица Салтыкова осудила продюсера Пригожина за комментарий в адрес девушки сына

close
100%
@irinasaltykova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Певица Ирина Салтыкова в эфире шоу «Звезды сошлись» раскритиковала ведущего программы Иосифа Пригожина.

В рамках передачи продюсер рассказал, как отреагировал на возлюбленную своего сына. Пригожин вспомнил, как назвал девушку «морковкой», а его сын посмеялся над этим.

«У меня один из сыновей привел девушку. А я говорю: «Морковка»! Где ты ее взял?». Он так посмеялся», — отметил Пригожин.

В ответ на это Ирина Салтыкова раскритиковала продюсера за навязывание своего мнения сыну. По мнению исполнительницы, слова Пригожина могли ранить ребенка и заставить его усомниться в своем выборе.

«Если унизить выбор ребенка, то ты сразу унижаешь и его. Ты судишь по своему вкусу. Причем здесь это?! Дай им жить самостоятельно», — высказалась Салтыкова.

Пригожин в свою очередь отметил, что высказался о девушке сына в ироничной манере, поэтому его комментарий следует считать скорее шуткой, чем личным мнением.

Ранее Иосиф Пригожин признался, что «терпеть не мог» Валерию до личного знакомства с певицей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях