Певица Салтыкова раскритиковала Иосифа Пригожина за навязывание своего мнения сыну

Певица Ирина Салтыкова в эфире шоу «Звезды сошлись» раскритиковала ведущего программы Иосифа Пригожина.

В рамках передачи продюсер рассказал, как отреагировал на возлюбленную своего сына. Пригожин вспомнил, как назвал девушку «морковкой», а его сын посмеялся над этим.

«У меня один из сыновей привел девушку. А я говорю: «Морковка»! Где ты ее взял?». Он так посмеялся», — отметил Пригожин.

В ответ на это Ирина Салтыкова раскритиковала продюсера за навязывание своего мнения сыну. По мнению исполнительницы, слова Пригожина могли ранить ребенка и заставить его усомниться в своем выборе.

«Если унизить выбор ребенка, то ты сразу унижаешь и его. Ты судишь по своему вкусу. Причем здесь это?! Дай им жить самостоятельно», — высказалась Салтыкова.

Пригожин в свою очередь отметил, что высказался о девушке сына в ироничной манере, поэтому его комментарий следует считать скорее шуткой, чем личным мнением.

Ранее Иосиф Пригожин признался, что «терпеть не мог» Валерию до личного знакомства с певицей.