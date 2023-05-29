Дмитрий Маликов поддержал суррогатное материнство

Певец Дмитрий Маликов рассказал в интервью с артисткой Натальей Подольской о своем отношении к суррогатному материнству.

Маликов признался, что считает суррогатное материнство хорошим способом завести детей, когда нет других возможностей. Музыкант и его жена Елена тоже воспользовались этой услугой. С помощью суррогатной матери у звезды родился сын Марк в 2018 году. Артист объяснил, что очень хотел сына.

Маликов опроверг мнение, что для использования услуг суррогатной матери необходимо пройти терапию с психологом. «Нужно просто прийти к этому осознанно», — отметил певец.

Маликов признался, что у него появилось больше волнений и тревог после рождения сына. Артист объяснил это своей эмоциональностью. «Но и счастья прибавилось больше», — заявил артист.

Маликов женился на Елене Изаксон в 2000-м. В том же году у них родилась дочь Стефания. Сейчас девушка занимается модельным бизнесом. В 2022-м дочь артиста открыла свой бутик в центре Москвы.

Ранее Маликов рассказал, что впервые увидел жену на фото у друзей.