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Мать бывшей жены Аршавина рассказала, что футболист не принимает участие в жизни дочери

Мать бывшей жены Аршавина Алисы Казьминой заявила, что футболист уже 4 года не виделся с дочерью

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Мать бывшей модели Алисы Казьминой Наталия Сарычева заявила в беседе с kp.ru, что бывший муж дочери Андрей Аршавин не принимает участие в жизни своего ребенка.

По словам Сарычевой, Аршавин не виделся с дочерью Есенией уже четыре года. Футболист только платит алименты, но не поддерживает связь с девочкой. «Видимо, совесть не мучает», — заявила мать Казьминой.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году в Санкт-Петербурге. 11 февраля 2017 года модель родила дочь Есению. В октябре того же года Казьмина заявила о бракоразводном процессе с футболистом. Причиной разрыва стали измены. 3 июля 2019 года супруги развелись.

В 2020-м врачи диагностировали Казьминой аутоиммунный некроз. Болезнь провоцирует разрушение тканей и кровеносных сосудов. В результате недуга сильно пострадал ее нос. Модель продолжает лечение ради своих детей. Она называла сына и дочерей своим главным стимулом для выздоровления.

Ранее Казьмина заявила, что мать и сын хотят отправить ее в хоспис.

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