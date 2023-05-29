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В июне не состоятся сразу три концерта «Ночных снайперов»

Shot: Концерты Дианы Арбениной отменили в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Концертный тур рок-певицы Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы» продолжает терять даты. Как сообщает Telegram-канал Shot, не состоятся сразу три концерта, запланированные на июнь.

Как рассказали изданию представители концертных площадок, отменены концерты 9 июня в Ростове-на-Дону в КСК «Экспресс», 12 июня в Краснодаре в ДС «Олимп» и 13 июня в Экспоцентре в Волгограде.

При этом в Ростове заявили, что организаторы даже не заключили с залом договор. При этом в афишах концерты есть, в каждом из городов выкуплено уже больше половины билетов.

Пока организаторы и концертный директор певицы ситуацию не комментируют ситуацию с отменами.

Гастрольные концерты «Ночных снайперов» начали отменять в апреле, первым отменили концерт в Чебоксарах, после сообщения местного жителя о том, что Арбенина якобы выступает против спецоперации. Концерты также отменили в Ульяновске, Пятигорске, Казани, Перми.

Ранее была названа причина отмены концерта Дианы Арбениной в Нальчике.

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