В июне не состоятся сразу три концерта «Ночных снайперов»

Концертный тур рок-певицы Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы» продолжает терять даты. Как сообщает Telegram-канал Shot, не состоятся сразу три концерта, запланированные на июнь.

Как рассказали изданию представители концертных площадок, отменены концерты 9 июня в Ростове-на-Дону в КСК «Экспресс», 12 июня в Краснодаре в ДС «Олимп» и 13 июня в Экспоцентре в Волгограде.

При этом в Ростове заявили, что организаторы даже не заключили с залом договор. При этом в афишах концерты есть, в каждом из городов выкуплено уже больше половины билетов.

Пока организаторы и концертный директор певицы ситуацию не комментируют ситуацию с отменами.

Гастрольные концерты «Ночных снайперов» начали отменять в апреле, первым отменили концерт в Чебоксарах, после сообщения местного жителя о том, что Арбенина якобы выступает против спецоперации. Концерты также отменили в Ульяновске, Пятигорске, Казани, Перми.

Ранее была названа причина отмены концерта Дианы Арбениной в Нальчике.