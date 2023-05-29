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Российские фильмы вошли в конкурс Шанхайского кинофестиваля

Фильмы «Джонджоли» и «Украденная мелодия» вошли в конкурс Шанхайского кинофестиваля

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Несколько российских фильмов вошли в основную конкурсную программу 25-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов киносмотра.

В конкурс полнометражного кино вошел совместный фильм России и Грузии «Джонджоли» режиссера Оксаны Бычковой. На победу в этой категории также будут претендовать фильмы из Бельгии, Великобритании, Индии, Испании, Италии, Ирана, Китая, Японии.

В категориях короткометражных фильмов и мультфильмов будут также представлены картины «Дом, в котором мы жили» Андрея Кречетова и «Украденная мелодия» Юрия Богуславского.

Всего в конкурс фестиваля были отобраны 53 фильма: 24 художественных, 5 документальных, 10 анимационных картин и 14 короткометражных фильмов.

25-й Шанхайский кинофестиваль пройдет с 9 по 18 июня.

Ранее стало известно, смогут ли россияне посмотреть победившую в Каннах «Анатомию падения».

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